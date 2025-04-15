15 апреля 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде - пришла настоящая весна
Местами пойдет дождь, будет ветрено, но в целом очень тепло
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В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха +13, +15, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный местами порывистый сильный. Температура воздуха +10, +15, местами у водоемов до +3, +8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +8;
В Кондопоге, Суоярви днем +13;
В Медвежьегорске днем +12;
В Олонце, Сегеже днем +10;
В Пудоже днем +11;
В Сортавале днем +14. © «Петрозаводск говорит»