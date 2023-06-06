Лекарства за рулем приравняют к алкоголю и наркотикам

Предусматривающий наказание для находящихся в состоянии лекарственного опьянения водителей законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передает ТАСС.

Поправки внесут в КоАП и будут наказывать водителей, которые сели за руль «под лекарствами». Сейчас закон нет позволяет этого делать, если опьянение вызвано препаратами, не относящимися к категории наркотических или психотропных.

Список лекарств утвердит правительство своим постановлением. В него войдут анестетики, противоэпилептические, снотворные, седативные препараты. Правила порядка медосвидетельствования также дополнят соответствующими разделами. // фото: www.freepik.com