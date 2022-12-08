08 декабря 2022, 11:04
Легковой автомобиль вылетел с трассы «Кола» в сугроб
Дорожная авария произошла днем 7 декабря в Олонецком районе
На трассе в Олонецком районе произошло ДТП. На подмогу попавшему в беду автомобилисту выезжали местные спасатели.
Дорожный инцидент произошел 7 декабря около 15:17 на 278 километре федеральной трассы.
Автомобиль съехал в кювет. Спасатели отключили аккумуляторную батарею и обеспечили бесперебойный проезд в районе места аварии. О пострадавших не сообщается. // фото паблик «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»