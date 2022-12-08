Легковой автомобиль вылетел с трассы «Кола» в сугроб

На трассе в Олонецком районе произошло ДТП. На подмогу попавшему в беду автомобилисту выезжали местные спасатели.

Дорожный инцидент произошел 7 декабря около 15:17 на 278 километре федеральной трассы.

Автомобиль съехал в кювет. Спасатели отключили аккумуляторную батарею и обеспечили бесперебойный проезд в районе места аварии. О пострадавших не сообщается. // фото паблик «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»