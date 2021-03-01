01 марта 2021, 08:30
Общество

Лахденпохья попала в топ направлений для отдыха на озерах в 2021 году

Туристы готовы с удовольствием приехать на Ладогу в новом сезоне

Карельский город Лахденпохья вошел в топ-5 направлений для отдыха на озерах в 2021 году. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Отдых в Лахденпохье - один из самых дорогих. В сутки путешественники тратят на проживание примерно 6600 рублей, следует из данных сервиса.

Помимо карельского города на Ладожском озере, в рейтинг вошли Евпатория, расположенная на Мойнакском озере, станица Голубицкая на Голубицком грязевом озере, озера Банное, Байкал, Селигер.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году. Фото mycdn.me

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Лахденпохья
озера
отдых
путешественники
Ладожское озеро
Евпатория
голубицкая
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