Лахденпохья попала в топ направлений для отдыха на озерах в 2021 году

Карельский город Лахденпохья вошел в топ-5 направлений для отдыха на озерах в 2021 году. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Отдых в Лахденпохье - один из самых дорогих. В сутки путешественники тратят на проживание примерно 6600 рублей, следует из данных сервиса.

Помимо карельского города на Ладожском озере, в рейтинг вошли Евпатория, расположенная на Мойнакском озере, станица Голубицкая на Голубицком грязевом озере, озера Банное, Байкал, Селигер.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году. Фото mycdn.me