«Приезжайте в Заонежье!» Жители полуострова придумали свой турмаршрут

Текст: Ольга Малышева

Всего год понадобился, чтобы после создания визит-центра «Заонежье» здесь был представлен новый и необычный туристический маршрут «Ожившие легенды Заонежья».

Но мы-то помним, что только сказки скоро сказываются. Вот и в этой истории все началось гораздо раньше.

— В этом году исполняется 160 лет, как в 1861 году Павел Рыбников записал былины от Трофима Григорьевича Рябинина и открыл Заонежье всему миру. Вот и мы через 160 лет попытаемся заново его открыть для людей, желающих побывать в нашем необыкновенно красивом крае, — призналась на презентации проекта «Ожившие легенды Заонежья» Наталья Вильк, руководитель общественной организации «Заонежская изба».

— Заонежье начинает развиваться как туристический край, люди едут сюда и сталкиваются с проблемами. Одна из них – нехватка информации о территории, услугах и людях, готовых сотрудничать с гостями, — говорит она. — Здесь, кроме Кижей, не было ни одного маршрута, который бы рассказывал о заонежских деревнях, об их истории, традициях, о людях. Такой маршрут должен работать в обе стороны - и на туристов, и на развитие территории, дать заонежанам возможность проявить себя самим. И тогда мы задумали проект «Ожившие легенды Заонежья», он был поддержан в прошлом году грантом главы республики.

Творческая группа проекта, в которую входили ученые, писатели, журналисты, несколько месяцев путешествовала по Заонежью, встречалась с людьми, делала видеозаписи, фотоснимки, записывала рассказы заонежан о своих деревнях, познакомилась с неизвестными и малоизвестными особенностями территорий. Все это вошло в нашу программу, что-то уже можно показывать туристам, над чем-то еще надо поработать.

Конечно, то, что мы говорим, не ново, но мы предлагаем свой взгляд на эту территорию.

Легенды оживают

Задачу открыть Заонежье для туристов взяла на себя туроператор ООО «Сааристо-Тур» Татьяна Целикова.

— Я в туристической отрасли работаю 25 лет, 15 лет я знакома с Натальей Вильк, и только в прошлом году мы взялись за разработку маршрута в Заонежье, — признается Татьяна.

И причин тут несколько. Во-первых, наконец-то появилась дорога от Великой Губы до Оятевщины, откуда самый короткий водный путь до музея-заповедника «Кижи». Поток туристов в эти края уже прошлым летом значительно вырос и будет расти. Во-вторых, этот край удивительно красив, богат памятниками деревянного зодчества, природными достопримечательностями, своей историей, традициями, есть что показать туристам. И в-третьих, здесь живут люди, которые чтут эти традиции и готовы рассказать о своих родных местах. Мы задумались, как все это подать интересно, тогда-то и пришла идея сделать «Ожившие легенды Заонежья», — рассказывает Татьяна. — Постепенно и поэтапно делаем маршрут.

Для начала выбрали семь деревень, у каждой есть своя особенность. В Шуньге проходили ярмарки. Героем здесь станет купец, он будет встречать туристов. В Толвуе — боярыня, потому что сюда была сослана прабабушка Петра Первого, инокиня Марфа, будущая русская царица. Народная поэтесса Ирина Федосова — легенда Кузаранды. Здесь, на Юсовой горе, она и похоронена. А в Фоймогубе главным героем станет заводчик, потому что здесь еще в XVII веке был построен медеплавильный завод, позднее Фоймогуба вообще стала центром промышленности края. Здесь работали немецкие и голландские инженеры, была развита торговля, строились пристани и склады, дворы и даже действовала лютеранская церковь.

У Космозера свой герой — живописец, потому что именно здесь жили знаменитые иконописцы Абрамовы. У Ламбасручья символ - девушка-невеста. Великая Губа известна еще и тем, что при Иване Грозном сюда ссылали скоморохов, кому как не им устраивать экскурсию по селу с играми, шутками, забавами.

Как говорит Татьяна, этот маршрут носит информационно-познавательный и иммерсивный характер, то есть туристов будут погружать и вовлекать в происходящее. Каким образом, показал оказавшийся на презентации шуньгский купец.

Первым делом поинтересовался у гостей: когда удобнее проводить ярмарки? Никто не дал правильный ответ. Чем торговали? Тут уж аудитория включилась. Раз купцы с Беломорья приезжали, значит, рыбу продавали , местные — зерно, муку, сено, разрасталась беседа ...

— Понимаем, что это большой проект, большая территория. Работа над ним идет поэтапно, — говорит Татьяна Целикова. — В этом году запускаем четырехдневный тур по Заонежью для небольших групп, в апреле начнется подготовка экскурсоводов. Уже сделан сайт визит-центра, в Шуньге, Толвуе и Великой Губе установлены информационные стенды с картами, по которым можно узнать, где находишься, что можешь увидеть и какие экскурсии заказать.

«Срублю древо, срублю ель — начинается кадрель»

Как признаются авторы проекта «Ожившие легенды Заонежья», за время работы они собрали много творческих идей от заонежан. В конце прошлого года был проведен фотоконкурс среди местных жителей и выпущены открытки. Теперь их можно отправить непосредственно из почтовых отделений полуострова. Появились мастерские, в которых уже шьют костюмы для театрализованных постановок...

Свой проект разработала и семья Левиных. «Ириньин двор» — родовой дом в деревне Загубье - теперь может принимать туристов. Но это не просто место, где можно переночевать, тут вас научат шить заонежский сарафан, делать украшения, печь пироги и калитки, танцевать...

— Сру́блю дре́во, сру́блю ель – начинается кадрель! – объявляет Ирина, и вот уже семья Левиных исполняет фигуру кадрили. Есть у них еще один секрет — сказочный чемоданчик, в котором уместился настоящий театр. Мама, папа и две дочки представляют сказку «Морозко», школьница Карина ее рассказывает на заонежском диалекте.

В новом туристическом проекте задействованы многие заонежане. Одни будут экскурсоводами в своих деревнях, проводниками по лесным чащам, другие - выступать с песнями, танцами, шить костюмы, печь пироги...

Лариса Багаева прославилась как «Заонежская стряпуха», к ней в Великую Губу уже едут специально.

– Туристы хотят впечатлений, в том числе и гастрономических, — убеждена она. — Я проехала по Заонежью и теперь знаю, что в каждой деревне есть человек, к которому я могу отправить своего туриста, где его хорошо встретят: накормят, напоят и спать уложат.

Есть вопросы, есть надежда

Но есть у местных жителей вопросы: как открывать турмаршруты, когда инфраструктура не готова. На полуострове нет ни одной автозаправки, нет кафе, общественных туалетов. Не превратится ли этот проект в простое сотрясение воздуха?

— Надо понимать, что усилиями одной общественной организации при поддержке одного турагентства невозможно решить все проблемы Заонежья, да это и не наша компетенция, — говорит Наталья Вильк. — Есть органы власти, коммерческие организации, которых может привлечь наш проект, они займутся решением проблемы с проживанием туристов, питанием, заправками и прочим. До сих пор не было ни одной концепции развития туризма в Заонежье, ни одной организации, которая что-то сделала. Наше предложение первое и единственное. Конечно, есть недоработки, но они будут фиксироваться и дорабатываться. Мы хотим показать территорию от лица ее жителей, чтобы это делали не аниматоры из Москвы, Санкт-Петербурга со своими готовыми продуктами, не имеющими никакого отношения к Заонежью, а мы сами.

— Перспективы у этого проекта есть, — считает Анна Матасова, писатель, журналист, краевед, один из разработчиков проекта «Ожившие легенды Заонежья». — У меня есть опыт, я делала маршруты по Северному Приладожью, которые хорошо работают. В Заонежье приехала, чтобы обойти маршруты и понять, существуют ли они, как будут работать, насколько заявленное совпадает с реальностью. Ведь если мы говорим о раскидистой ели в деревне Узкое, под которой стоит часовня, то надо убедиться, что эта ель растет. Говорим о шунгитовом пляже - должны увидеть его. Это сложная работа, мы были, наверное, единственными, кто сумел за последние три года добраться до медных шахт, но убедились: они есть.

Участники группы встречались с людьми, смотрели, готовы ли они вступать в контакт, есть ли желание включиться в эту отрасль. Оценивали потенциал территории, будет ли она работать, когда столкнется с современными вызовами.

— Если сегодня приедут туристы, то их уже можно вести по трем маршрутам. До лета будут доработаны еще. Территория раскроется как туристическое место,

— считает Анна Матасова. Ее коллега, писатель Ирина Мамаева, с этим согласна. С Заонежьем у нее кровная связь: бабушка жила в Падмозере, в ее доме Ирина провела все школьные каникулы, знает деревенский быт, местный говор, эту деревню она описала в своей повести «Ленкина свадьба», с которой несколько лет назад буквально ворвалась в карельскую литературу.

В этом проекте она отвечала за легенды, обрабатывала их, копалась в документах, искала интересные факты...

— Сейчас закончила большой роман, в нем снова упоминается Падмозеро, — призналась Ирина на презентации проекта. — Я полна оптимизма: ребята, приезжайте в Заонежье! Все покажем, все расскажем, выучим экскурсоводов, найдем еще больше маршрутов, сделаем их. Я предлагаю поверить вместе с нами, что Заонежье будет известно и славно не только островом Кижи, но и своими деревнями. И моим родным Падмозером!

Теперь мы знаем, что есть в Карелии такой край, где живут люди с фантазией, где они не только полны идеями, но и воплощают их, где наперекор всему оживают легенды.