Петрозаводск круглосуточно очищают от снега

В Петрозаводске круглосуточно ведутся работы по уборке города. Мобильные бригады и техника компании «ТехРент» очищают улицы и тротуары, а также распределяют противогололедные вещества в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с проспекта Ленина, улиц Правды, Лыжной, Ровио и Ломоносова.

Горожанам напомнили, что жаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 051. Фото мэрии