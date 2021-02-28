28 февраля 2021, 16:31
Петрозаводск круглосуточно очищают от снега
Ночью подрядчик вывозил снег с Кукковки, Зареки и из центра карельской столицы
В Петрозаводске круглосуточно ведутся работы по уборке города. Мобильные бригады и техника компании «ТехРент» очищают улицы и тротуары, а также распределяют противогололедные вещества в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с проспекта Ленина, улиц Правды, Лыжной, Ровио и Ломоносова.
Горожанам напомнили, что жаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 051. Фото мэрии