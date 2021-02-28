Жители Суоярви находят уникальные экспонаты для краеведческого музея

В феврале депутаты Заксобрания Элиссан Шандалович и Андрей Мазуровский побывали в Суоярвском районе. В городском историко-краеведческом музее, организованном четыре года назад, депутаты познакомились с действующими экспозициями.

Андрей Мазуровский здесь частый гость, он активно участвовал в создании музея.

Обычно люди обращаются с просьбами отремонтировать дороги, дома, но я был крайне удивлен, когда жители Суоярви сказали: «А нам нужен музей», такого я никак не ожидал,

- вспоминает депутат.

Уже сегодня здесь собрана уникальная коллекция экспонатов, среди которых предметы быта, датируемые XVIII веком. Местные жители с пониманием относятся к делу, приносят старые вещи, например, военную коллекцию пополнили фрагменты немецкого самолета Heinkel, найденного в болоте на Лоймольском направлении.