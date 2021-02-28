Мэрия Петрозаводска готова обсудить с горожанами проблемы ЖКХ

В первые дни марта мэрия Петрозаводска проведет серию горячих линий. Горожане смогут задать свои вопросы, касающиеся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, высокопоставленным чиновникам администрации.

1 марта с 14 до 15 часов на звонки жителей Петрозаводска ответит начальник управления жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Ольга Олеговна Морозова, телефон: 8(8142) 713-314.

2 марта с 14 до 15 часов горячую линию проведет начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства Анна Владимировна Дудырина, телефон: 8(8142) 713-572.

3 марта с 14:15 до 15:15 на вопросы горожан ответит начальник управления дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Сергеевич Масляков, телефон: 8(8142) 713-645. Фото nevnov.ru