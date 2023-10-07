Лахденпохья и часть поселков остались без света из-за непогоды

Сильный ветер оборвал провода в Лахденпохском районе. Об этом сегодня в соцсети сообщила глава администрации района Оксана Жесткова.

Из-за непогоды Лахденпохья осталась без электричества, света также нет в некоторых населенных пунктах района.

«В нашем районе ночью и сейчас идет сильный порывистый ветер, дождь. Ввиду обрыва высоковольтных линий электропередачи город Лахденпохья и частично поселки района отключены от электричества»,

- написала Жесткова. По ее словам, специалисты работают над устранением аварийных ситуаций.

Участники паблика «Подслушано в Лахденпохья» сообщали об отсутствии света в Хийтоле.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде. На юго-западе республики и в центральных частях порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, на акваториях крупных водоемов – до 24 метров в секунду. // фото «Петрозаводск говорит»