Сильный ветер обрушился на Карелию

Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на 7 октября.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, утром с 5-8 часов, начиная с юго-западных районов республики, и днем местами по южным и центральным районам Карелии возможно усиление юго-восточного, восточного ветра с переходом к северо-восточному. Порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду, а на акваториях крупных водоемов юга республики до 24 метров в секунду. Сильный ветер могут ощущать и в Петрозаводске.

Кроме того, днем 7 октября на юго-западе Карелии прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Снег ожидается и в карельской столице. Как следует из прогноза на субботу, днем температура воздуха в городе в пределах +3, +5, облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега. // фото unsplash.com/ Khamkeo Vilaysing