До плюс 7 обещают сегодня днем в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. По южным районам осадки, местами сильные, по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Медвежьегорске, Олонце, Сортавале, Пудоже днем +5;

В Кондопоге днем +6;

В Суоярви днем +4. // фото «Петрозаводск говорит»