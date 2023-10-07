07 октября 2023, 09:00
До плюс 7 обещают сегодня днем в Карелии
Снег и дождь прогнозируют в субботу
В Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. По южным районам осадки, местами сильные, по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха +2, +7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Медвежьегорске, Олонце, Сортавале, Пудоже днем +5;
В Кондопоге днем +6;
В Суоярви днем +4. // фото «Петрозаводск говорит»