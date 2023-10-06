Порывистый ветер, дождь и снег обещают в Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем ожидаются мокрый снег и дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +0, +2 градусов, днем +3, +5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на западе небольшие, местами умеренные осадки, днем по южным районам осадки, местами сильные, по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +2, +7. В ГИБДД призвали автомобилистов сменить летнюю резину.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью +1, днем +5;

В Кондопоге ночью +2, днем +6;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +5;

В Олонце, Сортавале ночью 0, днем +5;

В Пудоже ночью -1, днем +5;

В Суоярви ночью 0, днем +4. // фото «Петрозаводск говорит»