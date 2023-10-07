Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления в непогоду

Из-за повреждения во внутридомовой системе теплоснабжения отопление было отключено в домах №15 на Мичуринской, а также в доме №3 по улице Фурманова в Петрозаводске.

Неполадки были выявлены около пяти часов вечера в прошедшую пятницу. Устранить оперативно их не смогли, работы должны продолжить сегодня. Обслуживает дома МУП «ПетроГиц», сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Также днем 6 октября теплоснабжение было отключено в домах №42 на Октябрьском проспекте, №11, 15 и 20 на Бесовецкой улице. Специалисты должны устранить повреждение на сетях. // фото «Петрозаводск говорит»