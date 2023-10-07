07 октября 2023, 09:08
Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления в непогоду
Отопительный сезон в Петрозаводске только начался, а уже возникли проблемы
Из-за повреждения во внутридомовой системе теплоснабжения отопление было отключено в домах №15 на Мичуринской, а также в доме №3 по улице Фурманова в Петрозаводске.
Неполадки были выявлены около пяти часов вечера в прошедшую пятницу. Устранить оперативно их не смогли, работы должны продолжить сегодня. Обслуживает дома МУП «ПетроГиц», сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Также днем 6 октября теплоснабжение было отключено в домах №42 на Октябрьском проспекте, №11, 15 и 20 на Бесовецкой улице. Специалисты должны устранить повреждение на сетях. // фото «Петрозаводск говорит»