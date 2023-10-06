06 октября 2023, 21:43
Автомобиль после ДТП на Октябрьском влетел в автобус
Вечером 6 октября в Петрозаводске произошла групповая авария
Вечером 6 октября на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в столице Карелии произошло групповое ДТП.
На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, но досталось и автобусу, который в тот момент подъезжал к остановке общественного транспорта.
Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения «Ситилинк». Автомобили столкнулись, когда один совершал левый поворот, а другой двигался прямо. В итоге одну машину развернуло, а другая выкатилась на тротуар, догнала маршрутку и врезалась в нее.