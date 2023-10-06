Автомобиль после ДТП на Октябрьском влетел в автобус

Вечером 6 октября на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в столице Карелии произошло групповое ДТП.

На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, но досталось и автобусу, который в тот момент подъезжал к остановке общественного транспорта.

Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения «Ситилинк». Автомобили столкнулись, когда один совершал левый поворот, а другой двигался прямо. В итоге одну машину развернуло, а другая выкатилась на тротуар, догнала маршрутку и врезалась в нее.