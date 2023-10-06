Погиб монах Валаамского монастыря

Жизнь монаха Валаамского монастыря Тихона (Качанов) трагически оборвалась 3 октября. Печальное известие сообщили сегодня в VK-паблике обители.

46-летний насельник Предтеченского скита переправлялся на остров, но добраться до берега не смог. Другие обстоятельства гибели монаха не раскрываются. В монастыре предложили помолиться за монаха Тихона: «Царство небесное, вечный покой».

4 октября в монастыре на 75 году жизни умер помощник монастырского эконома монах Виссарион (Юрьев). // фото freepik.com/ rawpixel