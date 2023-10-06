Двух девочек-подростков сбили в Петрозаводске

Две девочки пострадали в результате автонаездов. Одна будет восстанавливаться амбулаторно, вторую увезли в больницу. Первое ДТП произошло утром 6 октября в районе дома №9-а на Профсоюзов. Водитель BMW сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Чуть позже двенадцатилетняя школьница угодила под машину на Балтийской. Водитель автомобиля Renault Fluence наехал на ребенка, когда девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода. По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, пострадавшую увезли в детскую ЦРБ. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города