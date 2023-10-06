В ГИБДД обеспокоены ростом аварий с пешеходами в Петрозаводске

В Петрозаводске возросло не только количество дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей, но и аварий с пешеходами.

С начала года в столице Карелии, согласно официальным данным, зафиксировано 44 ДТП, в них двое погибли и еще 43 человека получили различные травмы. Возросло число инцидентов на пешеходных переходах. В 23 дорожных авариях два пешехода погибли и 22 получили травмы.

В ГИБДД отметили, что осенью значительно возрастает количество наездов на людей, что связано с плохими погодными условиями и ранними сумерками. К опасным ситуациям на дорогах приводят темная одежда на пешеходах и нарушение, как пешеходами, так и водителями правил дорожного движения.

Инспекторы призывают людей перед тем, как вступить на «зебру»,

остановиться, осмотреться, дождаться, чтобы все машины перед пешеходным переходом остановились и лишь потом начинать переходить проезжую часть. Перед началом движения пешеходам советуют убрать капюшоны и зонты, вынуть наушники и обратить пристальное внимание на дорожную обстановку.

Водителей призывают быть вдвойне осторожными при проезде пешеходных переходов в осенне-зимний период. // фото «Петрозаводск говорит»