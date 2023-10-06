Двое пострадали в столкновении автомобилей «Хендай» и «Вольво»

Две иномарки столкнулись утром 6 октября на 454 километре автомобильной магистрали А-121 в Карелии.

Оба транспортных средства, «Хендай» и «Вольво» получили механические повреждения. У одного из участников регистрационный номер Финляндии.

По сообщению паблика «ОПС по Пряжинскому району», в результате ДТП травмированы двое. // фото VK-паблик «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»