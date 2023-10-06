Силовики посчитали взяткой скидку Боднарчуку при продаже квартир

В прокуратуре Карелии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена Леонида Белуги. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщает пресс-служба надзорного органа. Взяткой следователи посчитали скидку на квартиры в строящемся доме.

По версии следователей, с 2016 по 2020 год Белуга в интересах возглавляемой им организации-застройщика многоквартирного дома «передал председателю Петрозаводского городского совета (Геннадию Боднарчуку прим.ред) взятку путем предоставления указанному должностному лицу скидки при приобретении 3 квартир в строящемся доме на общую сумму более 8,6 млн рублей». В региональном Следкоме предположили, что для конспирации преступных действий объекты недвижимости были оформлены на привлеченное для этого лицо.

«Квартирная взятка», как считают силовики, была дана за оказание содействия в беспрепятственном получении в администрации Петрозаводска разрешения на его строительство.

После вручения копии обвинительного заключения дело направят на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Экс-депутата и спикера городского совета Геннадия Боднарчука ранее осудили и отправили в колонию строгого режима. // фото «Петрозаводск говорит»