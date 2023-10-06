Сбитым на Октябрьском проспекте самокатчиком оказался подросток

Сбитым на Октябрьском проспекте самокатчиком оказался 16-летний юноша. В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали утреннюю аварию. Напомним, на видео попало, как двигавшийся в левом ряду самокатчик пошел наперерез машинам и попал в ДТП. Подростку после аварии медики оказали разовую помощь.

Дорожные полицейские установили, что юноша передвигался на самокате мощностью 600 Вт, для этой категории уже нужны водительские права. Но у юноши водительского удостоверения категории М не было.

Транспортное средство передали его отцу. Вдобавок молодой человек передвигался по проезжей части без защитного шлема. Нарушителю грозят штрафы. В частности, за отсутствие шлема – 1000 рублей, а за вождение без прав – от 5 до 15 тысяч. // фото скриншот