Автомобиль сбил человека у школы в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске на улице Балтийской случился дорожный инцидент. Под колеса автомобиля попал пешеход.

Как сообщили порталу «Петрозаводск говорит» очевидцы произошедшего, автомобиль сбил человека у школы №26. Все случилось около 11 часов утра. Пострадавший лежал на асфальте без сознания.

По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть не по переходу. Другие обстоятельства случившегося пока не известны. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe