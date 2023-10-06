Любовь к музыке дорого обошлась петрозаводчанину

Мужчина в Петрозаводске искал на сайте электронное пианино и отыскал подходящий инструмент. Увы, продавец оказался мошенником, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин позвонил владельцу пианино по указанному на популярном сервисе номеру и договорился об условиях. Продавец готов был отправить инструмент 35-летнему покупателю при помощи транспортной компании.

Петрозаводчанин перевел ему на карту 40 тысяч рублей за товар и еще 2 750 рублей за транспортные расходы. Но пианино он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Накладная оказалась поддельной. Мужчина попросил полицейских привлечь мошенника к ответственности, идет проверка. // фото: pvproductions/ freepik.com