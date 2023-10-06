Женщина в Карелии мечтала о йоркширском терьере и разочаровалась

Жительница Петрозаводска хотела купить собаку, но попытка оказалась неудачной. Она попалась на уловку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Объявление о продаже йоркширского терьера горожанка нашла на популярном сайте. Договорилась с продавцом, перевела ему 11 тысяч рублей и стала ждать встречи с питомцем.

Однако вскоре 39-летняя женщина получила уведомление: аккаунт владельца собаки заблокировали в связи с мошенническими действиями. Вернуть деньги петрозаводчанка не смогла. // фото: Pezibear/ pixabay.com