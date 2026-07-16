Квартиры в «Настоящем»: свободные планировки ждут свободы действий

Строительство жилого дома «Настоящий» в центре Петрозаводска от застройщика «Нова» идет полным ходом. Узнали подробнее о планировках монолитного дома бизнес-класса

Свободная планировка – отличный вариант для тех, кто привык выстраивать собственную жизнь по своим правилам. В монолитном жилом доме бизнес-класса «Настоящий» на Закаменской набережной в Петрозаводске в продаже квартиры от 41 до 113 квадратных метров со свободной планировкой.

Свободные планировки – это возможность реализовать свои желания и обустроить квартиру под свои потребности. Мы, проектируя дома, опираемся в том числе на пожелания наших клиентов. Кому-то не интересна большая кухня, потому что человек весь день в работе, а по вечерам предпочитает не тратить время на готовку. Для кого-то главное – большое функциональное пространство, где можно и работать, и заниматься йогой, и встречать друзей. А кто-то не представляет жизни без большой гардеробной с туалетным столиком и зеркалом для макияжа,

- объясняет Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж компании «Нова».

Монолитная технология, с которой работает «Нова», дает возможность получать квартиры не только теплые и надежные, но и максимально свободные от лишних стен.

«Настоящий» - дом бизнес-класса с подземным паркингом, собственной автономной системой отопления и горячего водоснабжения. В доме – видеонаблюдение и служба консьержа, а входная группа выполнена по дизайнерскому проекту. В квартирах, в зависимости от площади, до трех санузлов. Это позволяет отделить хозяйскую зону комфорта, сохранив приватность.

Уникальное расположение – на Закаменской набережной позволяет жителям «Настоящего» пользоваться всеми преимуществами жизни в деловом центре. А близость аллеи трехсотлетия Петрозаводска и парка с прудами – отдыхать от суеты.

Ввод в эксплуатацию – 2024 год. Пока дом еще строится, есть возможность приобрести жилье по ипотеке с господдержкой. Кстати, в ипотеку можно включить и отделку под ключ от застройщика. Отделочники возьмут на себя все сложные работы. Владельцам квартиры останется самое приятное: декор, дизайн и обустройство своего пространства по своим правилам.

Подробности в отделе продаж компании «Нова» на Комсомольском проспекте, 29. Телефон 59-47-47.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Наш.дом.рф.

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