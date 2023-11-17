Строители вернут в дома холодное водоснабжение в день отключения

На следующей неделе 20 и 22 ноября с 8:00 до 20:00 в связи с монтажом новых участков сетей в районе Октябрьского проспекта частично будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

20 ноября: ул. Мурманская 13, 13А, 15А, 15, 17; пр. Октябрьский 30Б, 30А, 34; ул. Мурманская 15, 17 и пер. Широкий 12.

22 ноября: ул. Грибоедова 5, 10; Советская 16А, 16Б, 18.

24 ноября возможны отключения в домах на пр. Октябрьский 28А, 30.

Введение ограничений необходимо для переврезки нового водопровода на ул. Бесовецкая, пер. Широкий и ул. Грибоедова. Замена коммуникаций на этих улицах стала одним из этапов работ по комплексной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Октябрьского района. К началу ее проведения средний возраст некоторых участков сети составлял около 50 лет. В связи с будущим развитием района устаревшие линии могут не выдержать работу в повышенном режиме.