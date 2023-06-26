Квартиру в жилом доме на севере Карелии пытались поджечь неизвестные

Вчера утром в 08 часов 20 минут на пульт пожарно-спасательной службы Питкяранты поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на улице Рудакова.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия.

Было установлено, что в подъезде горит входная дверь квартиры. Быстро сбив пламя, пожарные, используя специальный инструмент, вскрыли дверь квартиры. К счастью, в ней никого не было.

Из-за плотной задымленности в подъезде в ходе тушения пожара в безопасное место эвакуировали шестерых жильцов.

Когда пожар ликвидировали, было установлено, что от огня пострадала только входная дверь квартиры.

По предварительным данным, пожар произошел из-за умышленного поджога.

Сейчас по данному происшествию проверку проводят не только пожарные специалисты, но и сотрудники правоохранительных органов. // фото: unsplash.com