Четырехлетний ребенок получил травмы в ДТП в Надвоицах

Вечером 25 июня ребенок пострадал во время аварии в Надвоицах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, малыш 2019 года рождения госпитализирован в Сегежскую ЦРБ после ДТП, которое произошло в карельском поселке.

У ребенка множественные гематомы и черепно-мозговая травма, уточнил глава ведомства. // фото: unsplash.com