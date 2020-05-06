Квартирный мошенник обманул петрозаводчанку

Жительница столицы Карелии стала жертвой мошенника с сайта объявлений. 47-летняя горожанка разместила информацию о продаже своей квартире в Сети, рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Вскоре недвижимость женщины заинтересовала потенциального покупателя: мужчина рассказал петрозаводчанке, что проживает в Уральском федеральном округе и собирается приехать в Карелию в конце мая. Собеседник горожанки пообещал перечислить ей небольшой задаток, а полностью рассчитаться за покупку жилья он планировал при личной встрече.

Ничего не подозревающая женщина отправилась к банкомату, где, следуя указаниям мошенника, перечислила на его счет более 15 000 рублей. Когда факт обмана вскрылся, было уже поздно - покупатель перестал выходить на связь. Сейчас в МВД проводится проверка по этому мошенническому инциденту.