06 мая 2020, 12:50
Молодой человек ради развлечения избил пожилого мужчину в Прионежье
Избивший мужчину парень не погнушался отобрать и 350 рублей
Шестидесятилетний житель Шуи обратился в полицию с заявлением, что его избили и ограбили, сообщает МВД Карелии.
Полиции удалось установить личность и задержать 18-летнего парня.
«По версии дознания, он нанес заявителю удары руками и ногами по туловищу и голове. Сам злоумышленник пояснил, что похитить что-нибудь решил уже после того, избил мужчину. Он проверил карманы и нашел 350 рублей. Похищенное потратил на собственные нужды»,
- сообщает МВД.
Возбуждены уголовные дела по фактам причинения средней тяжести вреда здоровью и грабежа.