Молодой человек ради развлечения избил пожилого мужчину в Прионежье

Шестидесятилетний житель Шуи обратился в полицию с заявлением, что его избили и ограбили, сообщает МВД Карелии.

Полиции удалось установить личность и задержать 18-летнего парня.

«По версии дознания, он нанес заявителю удары руками и ногами по туловищу и голове. Сам злоумышленник пояснил, что похитить что-нибудь решил уже после того, избил мужчину. Он проверил карманы и нашел 350 рублей. Похищенное потратил на собственные нужды»,