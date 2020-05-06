06 мая 2020, 12:50
Происшествия

Молодой человек ради развлечения избил пожилого мужчину в Прионежье

Избивший мужчину парень не погнушался отобрать и 350 рублей

Шестидесятилетний житель Шуи обратился в полицию с заявлением, что его избили и ограбили, сообщает МВД Карелии.

Полиции удалось установить личность и задержать 18-летнего парня.  

«По версии дознания, он нанес заявителю удары руками и ногами по туловищу и голове. Сам злоумышленник пояснил, что похитить что-нибудь решил уже после того, избил мужчину. Он проверил карманы и нашел 350 рублей. Похищенное потратил на собственные нужды»,

- сообщает МВД.

Возбуждены уголовные дела по фактам причинения средней тяжести вреда здоровью и грабежа.

 

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Метки: 
Избиение
Грабеж
уголовное дело
Принежский район
Шуя
Карелия