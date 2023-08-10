Кузница загорелась в историческом парке в Сортавале

Одна из построек исторического парка «Бастион» в Сортавале загорелась днем 9 августа. О пожаре на Приозерной улице оперативно сообщили огнеборцам.

На туристическом объекте горела крыша кузницы. Огонь охватил около 14 кв.м. Пожару присвоили ранг «1». Два пожарных расчета быстро справились с возгоранием. Тем не менее деревянное строение оказалось частично повреждено.

«Больших последствий пожара удалось избежать, т.к. у собственника были первичные средства тушения, и он при возникновении пожара незамедлительно сообщил о пожаре диспетчеру ПСЧ», - отметили в пожарной части Сортавалы.

В парке сообщили, что после инцидента кузница перешла на ограниченный режим работы – стали недоступны некоторые мастер-классы и экскурсия «Кузнечное ремесло». // фото freepik.com/ Ilovehz