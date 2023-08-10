Фура с фруктами и овощами вспыхнула на трассе в Карелии

На 260 км трассы «Кола» вечером 9 августа вспыхнула груженая фура. Сигнал поступил спасателям в 19:59, на вызов откликнулись олонецкие огнеборцы и пожарные из Лодейного Поля.

Пожарные залили большегруз пеной. Огонь сильно повредил грузовик. Часть перевозимых овощей и фруктов вывалилась на дорогу и в кювет. // фото freepik.com/ Rochak Shukla