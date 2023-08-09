Пенсионерка из Карелии фиктивно прописывала у себя иностранцев

В Прионежском районе будут судить 58-летнюю жительницу села Шелтозеро. Она обвиняется в фиктивной регистрации иностранцев в своем доме, сообщает республиканская прокуратура.

По информации ведомства, в течение года пенсионерка по просьбе сына регистрировала у себя иностранных граждан, которые работали вместе с сыном на камнеобрабатывающем предприятии. При этом в этом доме мужчины не жили.

Всего прописку получили девять приезжих из стран ближнего зарубежья.

За свой поступок женщине придется ответить перед законом. Ей грозит до трех лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm