Курс рубля заметно падает второй день подряд

Центробанк установил официальные курсы валют на среду. Рубль второй день подряд серьезно теряет в цене, следует из данных, предоставленных регулятором.

Так, евро подорожал на 91 копейку и теперь стоит 81,47 рубля. Доллар также растет - на 83 копейки. За американскую валюту дают 72,17 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 87 копеек до 76,35 рубля.

Напомним, в понедельник евро подорожал больше чем на рубль, доллар тоже заметно прибавил в цене.