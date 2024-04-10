Крытый сельскохозяйственный рынок появится в Петрозаводске

Новое место притяжения для петрозаводчан и гостей города создадут в Петрозаводске. Это будет общественно-культурный, досуговый, торговый и спортивный комплекс, сообщили в минпромторге Карелии.

Соответствующее соглашение о намерениях ведомство подписало с инвестором. Компания планирует оборудовать в Петрозаводске площадь, включающую крытый сельскохозяйственный рынок, объекты общественного питания, концертную площадь, спортивную зону, а также стилизованную в карельском стиле этнографическую деревню.

На сельскохозяйственном рынке хотят разместить местных фермеров, чтобы обеспечить низкие цены на их продукцию. Места для торговли будут предоставлять на льготных условиях. // фото: freepik.com