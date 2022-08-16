Крым частично остановил железнодорожное сообщение внутри региона

Из-за взрывов на территории Джанкойском района в Крыму власти решили останавливать все пассажирские поезда, идущие с материка. По словам главы республики Сергея Аксенова, они будут следовать до Владиславовки. Далее пассажиров пересадят на автобусы, передает РИА Новости.

Из-за детонации железная дорога повреждена между станциями «Азовское» и «Разъезд 10-й километр». Сейчас уже задержали три пассажирских поезда.

По сообщению Минобороны РФ, ЧП случилось утром 16 августа в воинской части около села Майское. Двое получили травмы, один госпитализирован. // Фото: «Гранд Сервис Экспресс» / Telegram