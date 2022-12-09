Крупный штраф и обязательные работы присудили петрозаводчанину

Суд вынес приговор водителю, причинившего телесные провождения пешеходу, - 50 тысяч рублей штрафа и 280 часов обязательных работ. Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего петрозаводчанина, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Происшествие произошло в декабре прошлого года возле перехода в районе улицы Краснофлотской. К потерпевшему подошел вышедший из автомобиля мужчина и указал на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Пешеход возразил, так как посчитал правым себя. Тогда водитель достал из машины металлический удлинитель от автомобильного инструмента и нанес им несколько ударов по голове и телу несогласного.

В результате потерпевший получил травмы, а виновный через год – наказание. Теперь он выплатит в пользу пешехода 50 тысяч рублей и отработает 280 обязательных часов. Приговор суда вступил в законную силу. // Фото: pxhere.