Крупный астероид сегодня сблизится с Землей

Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2). Его диаметр составляет от 1,8 до 4 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя института астрономии РАН Бориса Шустова.

Сегодня в 12:56 небесное тело подойдет на максимально близкое расстояние к нашей планете. Астероид пролетит примерно в 6 миллионах километров от Земли. Сейчас он никак не угрожает планете, но потенциально этот астероид все же опасен, поскольку трасса его полета пересекает орбиту Земли.

Астрономы планируют активно наблюдать пролет небесного тела, чтобы изучить его строение, а также уточнить скорость его движения. Будут использоваться как оптические, так и радио-наблюдения.