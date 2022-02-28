Крупнейшие импортеры алкоголя приостановили продажи в Россию

Крупнейшие дистрибьюторы и импортеры спиртных напитков – Luding и Simple - полностью прекратили отгружать товар из-за обвала российской национальной валюты. Компания Fort, которая торгует вином, отменила скидки. Это значит, что цены повысятся на 30–40 процентов, пишет РБК.

- С сегодняшнего дня и на неопределенный срок компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и физлиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации, - проинформировал в своем Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.

Еще один источник на ресторанном рынке подтвердил остановку поставок. Он предупредил, что таким же образом поступили и другие крупные импортеры.

В Luding Group тоже сообщили о временной приостановке поставок. Прогнозов о возобновлении отгрузок пока нет, дальнейшая работа импортеров будет зависеть от развития ситуации. // Фото: Ryan_Hogg/pixabay.com