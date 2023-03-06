Кроссовер влетел в машину дорожных служб на трассе в Карелии

Сегодня в 9 утра на 90-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви произошло ДТП. Столкнулись кроссовер «Хендай» и комбинированная дорожная машина «Мерседес», сообщает dtpptz.

Инцидент случился на границе Пряжинского и Суоярвского районов, между населенными пунктами Метчелица и Вешкелица. Транспортные средства не смогли разъехаться, двигаясь во встречных направлениях.

От удара внедорожник выбросило в сугроб. Оба автомобиля получили механические повреждения. // Фото: dtpptz