Крестные ходы пришли на смену демонстрациям в Петрозаводске

4 ноября был не только день народного единства, но и праздник Казанской иконы Божией Матери. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин возглавил молитвенное шествие по центральным улицам Петрозаводска. Такой масштабный крестный ход прошел в столице Карелии впервые.

Участники крестного хода прошли полтора километра от кафедрального собора далее по ул. Варламова, просп. Александра Невского, ул. Правды до площади Кирова, где был завершён праздничный молебен. В руках у участников крестного хода были карельские святыни – Соломенский образ Казанской иконы Божией Матери, а также древние образа Богоматери и карельских святых, хоругви и иконы.

Традиция устраивать в этот день крестный ход в Петрозаводске началась еще в 2015 году. Однако до 2024 года он не был столь масштабным. Как рассказали в епархии Петрозаводска, одна из целей нынешнего крестного хода - призыв к единению жителей карельской столицы, дабы скорее закончить строительство Казанского храма в микрорайоне Кукковка, который возводится уже почти четверть века. // Видео: телеканал "Ника плюс".