Кратковременные дожди ожидаются в понедельник в Карелии

Сегодня, 28 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха +24, +26°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха +21, +26°С, на юге местами до +29°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, ясно.

В Сегеже до +25, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +27, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото kubnews.ru