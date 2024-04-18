Котов и кошек раздадут в Петрозаводске

Петрозаводчане смогут выбрать себе любимца. 4 мая в ТРК «Лотос Plaza» состоится выставка-раздача кошек (0+).

Мероприятие будет проходить рядом с зоомагазином на нулевом этаже в течение дня с 11:00 до 17:00.

«Все участники выставки ручные и ласковые, здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку»,

- говорится в сообщении первого петрозаводского общественного приюта.

Чтобы забрать понравившегося пушистика, потребуется переноска и паспорт.

На выставку-раздачу также можно принести посылки с помощью для животных приюта. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony