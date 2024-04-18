18 апреля 2024, 20:14
Котов и кошек раздадут в Петрозаводске
Жителей карельской столицы пригласили на выставку-раздачу животных
Петрозаводчане смогут выбрать себе любимца. 4 мая в ТРК «Лотос Plaza» состоится выставка-раздача кошек (0+).
Мероприятие будет проходить рядом с зоомагазином на нулевом этаже в течение дня с 11:00 до 17:00.
«Все участники выставки ручные и ласковые, здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку»,
- говорится в сообщении первого петрозаводского общественного приюта.
Чтобы забрать понравившегося пушистика, потребуется переноска и паспорт.
На выставку-раздачу также можно принести посылки с помощью для животных приюта. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony