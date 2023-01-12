Кот помог найти утечку газа и спас от смерти свою хозяйку

В Великобритании домашний кот помог отыскать место утечки газа и предотвратить взрыв. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Инцидент случился в городе Суонси. Хозяйка питомца услышала в доме какой-то звук и пригласила слесаря. На вызов приехал 53-летний Шон Эванс. Мужчина рассказал, что сразу почувствовал запах газа. Пытаясь обнаружить место утечки, он обратил внимание на кота, который усердно царапал пол в одном и том же месте. Слесарь доверился чутью животного, снял половицы и увидел отверстие в газовой трубе, из которого выходил газ.

По словам мужчины, если бы хозяйка кота включила свет в доме, здание могло бы взорваться. «Услышал ли кот шипящий звук или что-то другое, я не знаю. Думаю, мне нужно нанять его!» - пошутил он.

Слесарь рассказал, что за 20 лет работы в первый раз столкнулся с ситуацией, чтобы домашний кот нашел утечку газа и тем самым спас хозяев. // Фото: unsplash.com