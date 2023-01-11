Таиланд введет курортный сбор для туристов

Власти Таиланда с июня 2023 года введут курортный сбор с иностранных туристов. Оплачивать его придется и россиянам, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сбор будет составлять 300 бат (примерно 625 рублей) с человека. Он не будет взиматься с иностранцев, имеющих разрешение на работу в стране.

Как заявляют власти Таиланда, полученные с туристического сбора средства направят на страхование отдыхающих и развитие туристических направлений. По прогнозам в 2023 году турпоток в страну должен составить порядка 25 миллионов человек. // Фото: unsplash.com