Кошка проехала на скейтборде 10 метров и установила рекорд

Рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных установили в Китае.

Кошка по кличке Бао Цзы потребовалось 12 секунд, чтобы проехать 10 метров. О рекорде животного пишет «Газета.Ru».

Хозяин кошки принес ее домой, чтобы избавиться от грызунов, но вскоре проявился ее талант. По словам владельца, он дрессирует собак и стал кататься для развлечения с собакой на скейте. Интерес к занятию мужчины проявила кошка. Ей потребовалось около года, чтобы научиться уверенно стоять на доске. Со слов владельца, кошки могут выучить трюк, но тут же забыть его. // фото unsplash.com/ Ashley Anthony