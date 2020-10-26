26 октября 2020, 15:45
Культура

Короткометражка из Карелии победила на международном фестивале

Более 50 отечественных и зарубежных работ участвовали в фестивале кино и телефильмов «Святой Владимир»

Главный приз шестого международного фестиваля кино и телефильмов «Святой Владимир» в номинации документального короткометражного кино завоевал фильм «Заонежане. Былины Северной Эллады». Всего в программе фестиваля были представлены более 50 отечественных и зарубежных работ различных жанров.

По сообщению министерства национальной политики Карелии, короткометражка о Заонежье была подготовлена в рамках этнографического проекта «Земля людей». Премьера проекта состоялась на телеканале «Россия - Культура».

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Карелии - карелам, вепсам, финнам и заонежанам. (фото youtube.com)

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«Заонежане. Былины Северной Эллады»
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