Короткометражка из Карелии победила на международном фестивале

Главный приз шестого международного фестиваля кино и телефильмов «Святой Владимир» в номинации документального короткометражного кино завоевал фильм «Заонежане. Былины Северной Эллады». Всего в программе фестиваля были представлены более 50 отечественных и зарубежных работ различных жанров.

По сообщению министерства национальной политики Карелии, короткометражка о Заонежье была подготовлена в рамках этнографического проекта «Земля людей». Премьера проекта состоялась на телеканале «Россия - Культура».

Четыре фильма из научно-популярного цикла посвящены жизни и культурным традициям четырех народов, проживающих на территории Карелии - карелам, вепсам, финнам и заонежанам. (фото youtube.com)