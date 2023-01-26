Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в апреле

Скоро в Карелии появится 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Их установят в Петрозаводске и различных районах республики, сообщает Минприроды РК.

Уже смонтировали сортировочную линию для отходов, она в данный момент проходит лицензирование. Когда процесс завершится, начнут ставить контейнеры, это будет в апреле.

Емкости будут двух видов - для вторичного сырья, которое потенциально можно переработать, и для обычного смешанного мусора. Задача – создать в республике принципиально новую схему обращения с отходами.

Карельский экологический оператор в декабре прошлого года стал частью Группы ЭкоЛайн. Компания внедрила информационную систему «Управление отходами». // фото: Минприроды Карелии