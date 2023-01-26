Билеты на авиарейсы Петрозаводск – Сочи уже можно купить

Из Петрозаводска в Сочи и обратно можно будет попасть на авиарейсах «Северстали». Направление открывают с 18 февраля, сообщили в Минтрансе Карелии.

Пассажиров будут перевозить современными самолетами CRJ-200. До 1 мая рейсы запланированы раз в неделю, каждую субботу. Потом, возможно, расписание изменится.

Из аэропорта «Петрозаводск» борт станет улетать в 15:30, в Сочи он приземлится в 19:30.

Из аэропорта «Сочи» самолет отправится в 9:45, прибытие в Петрозаводск запланировано в 14:45.

На обратном пути в карельскую столицу будет промежуточная посадка в Череповце в технических целях. // фото: Минтранс Карелии