07 июня 2020, 09:13
Мир

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Легендарный боец провел 26 поединков в UFC, закончив 22 из них победами

Легендарный ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал Макгрегор.

Ранее боец уже дважды заявлял о завершении своей карьеры. Это происходило в 2016 и в 2019 годах. Оба раза Макгрегор возвращался в октагон.

За свою карьеру боец провел 26 поединков, в которых одержал 22 победы.

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конор макгрегор
завершение карьеры
спорт
ММА
UFC
смешанные единоборства