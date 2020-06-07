07 июня 2020, 09:13
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Легендарный боец провел 26 поединков в UFC, закончив 22 из них победами
Легендарный ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал Макгрегор.
Ранее боец уже дважды заявлял о завершении своей карьеры. Это происходило в 2016 и в 2019 годах. Оба раза Макгрегор возвращался в октагон.
За свою карьеру боец провел 26 поединков, в которых одержал 22 победы.