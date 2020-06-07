Легендарный ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Сообщение об этом он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!», - написал Макгрегор.

Ранее боец уже дважды заявлял о завершении своей карьеры. Это происходило в 2016 и в 2019 годах. Оба раза Макгрегор возвращался в октагон.

За свою карьеру боец провел 26 поединков, в которых одержал 22 победы.