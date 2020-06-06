Врач назвал первый симптом развития рака кишечника

Рак толстого кишечника в последние годы стал второй по частоте причиной смерти от онкологии в США, уступая только раку легких. Похожая ситуация наблюдается во всем мире. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

При этом, заболевание успешно поддается лечению, особенно если выявляется на ранней стадии, рассказал гастроэнтеролог Джон Кисиэль. Врач назвал самый распространенный симптом недуга.

По словам Кисиэля, растущая опухоль мешает нормальной работе кишечника, поэтому пациенты испытывают боль в животе. В результате люди чувствуют дискомфорт.

Современные стратегии лечения, по словам специалиста, нацелены на то, чтобы пациенты обследовались до появления симптомов, особенно это актуально для людей старше 45 лет.